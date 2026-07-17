Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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17.07.2026 05:04:00
Sicherheitsforscher loben Samsung für den Umgang mit gemeldeten Schwachstellen
Eine Sicherheitsfirma hat in vier Jahren 176 Lücken in vorinstallierten Samsung-Apps gemeldet. Samsung hat alle umgehend behoben. Die Experten sind begeistert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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