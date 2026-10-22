22.10.2026 06:40:38

Sicherheitslücke: Viele Behörden-Websites in Thüringen wieder online

ERFURT (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden einer schwerwiegenden Sicherheitslücke sind etliche Websites der Thüringer Landesverwaltung zeitweise offline genommen worden. Seit dem späten Abend sind viele Seiten wieder online, darunter jene der Staatskanzlei, der Landespolizei und des Innenministeriums. Die Homepage des Landtags war durchweg verfügbar gewesen.

"Wegen einer akuten Sicherheitslücke, die aktuell weltweit für Störungen sorgt, sehen wir uns gezwungen, aktuell unsere Onlineangebote auszusetzen", war zuvor zum Beispiel auf der Homepage der Staatskanzlei zu lesen. Die notwendigen Sicherheitsupdates sollten mit "Hochdruck" eingespielt werden, sodass die Seite so schnell wie möglich wieder verfügbar sei, hieß es weiter.

Hintergrund für die vorübergehende Abschaltung ist eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke, die weltweit das Fundament zahlreicher Webseiten und Onlinedienste ins Wanken bringt. Betroffen ist die weit verbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein Großteil des gesamten Internets basiert - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress./dhu/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen