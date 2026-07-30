Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
30.07.2026 13:56:00
Sicherheitslücken: GitLab-Entwickler raten zu zügigem Update
Die Softwareentwicklungsumgebung GitLab ist verwundbar. Reparierte Ausgaben lösen mehrere Sicherheitsprobleme. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-
|
01.06.26
|Ausblick: Gitlab A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: Gitlab A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)