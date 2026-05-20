Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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20.05.2026 12:09:00
Sicherheitsupdate: Hartkodierter Schlüssel ermöglicht Zugriffe auf Apache OFBiz
Apaches Entwickler haben in der Unternehmenssoftware OFBiz mehrere teilweise kritische Sicherheitslücken geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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