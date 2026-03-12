12.03.2026 09:39:39

Sicherheitsvorkehrung: BER stellte Betrieb zweites Mal ein

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Mittwochabend ein zweites Mal wegen eines möglichen verdächtigen Flugobjekts unterbrochen worden. Der Betrieb sei gegen 21. 00 Uhr erneut für eine halbe Stunde eingestellt worden, bestätigte ein Flughafensprecher entsprechende Medienberichte.

Es sei eine "reine Sicherheitsvorkehrung" gewesen, sagte der Sprecher am Morgen. Mit dem Vorgehen sollte eine Kollision verhindert werden. Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit habe eine zweite Sichtung gemeldet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es sei aber kein Objekt ausfindig gemacht worden.

Zuvor war der Flugbetrieb am Mittwochabend schon einmal für eine halbe Stunde unterbrochen worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte sich aber auch dieser Hinweis auf ein unbekanntes Flugobjekt nicht bestätigt.

Ein Mitarbeiter hatte gemeldet, von einem Hangar aus am Himmel eine Beobachtung gemacht zu haben, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin hatte es ab 18.40 Uhr nach Angaben des Flughafens eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen gegeben. Das sei in solchen Fällen das Standardverfahren./kil/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen