Sichuan Biokin Pharmaceutical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Biokin Pharmaceutical A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,500 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1625,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,89 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 109,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at