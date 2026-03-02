Sichuan Biokin Pharmaceutical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Biokin Pharmaceutical A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sichuan Biokin Pharmaceutical A -0,890 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sichuan Biokin Pharmaceutical A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 183,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 454,2 Millionen CNY im Vergleich zu 160,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,540 CNY. Im Vorjahr waren 9,25 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,52 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 56,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 1,485 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,29 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at