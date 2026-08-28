Sichuan Biokin Pharmaceutical A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Biokin Pharmaceutical A veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -2,09 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,460 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at