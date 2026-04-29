Sichuan Biokin Pharmaceutical A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sichuan Biokin Pharmaceutical A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,88 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sichuan Biokin Pharmaceutical A ein EPS von -1,330 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 94,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 40,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at