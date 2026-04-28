Sichuan Chang Hong Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Chang Hong Electric hat am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,93 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sichuan Chang Hong Electric einen Umsatz von 26,39 Milliarden CNY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,210 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 108,66 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sichuan Chang Hong Electric 103,55 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at