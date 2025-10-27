Sichuan Chang Hong Electric: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sichuan Chang Hong Electric hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,010 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,18 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,88 Milliarden CNY umgesetzt.

