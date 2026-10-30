Sichuan Chang Hong Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sichuan Chang Hong Electric veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sichuan Chang Hong Electric 0,110 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent auf 27,17 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at