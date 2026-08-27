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27.08.2026 06:31:29
Sichuan Chang Hong Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan Chang Hong Electric hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sichuan Chang Hong Electric ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 31,00 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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