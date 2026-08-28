Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 981,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 902,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at