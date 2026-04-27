Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,03 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,65 Prozent auf 720,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy 756,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at