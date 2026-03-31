Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy präsentierte am 30.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CNY je Aktie generiert.

Sichuan Chengfa Aero-Science Technolgy hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,32 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,240 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4,45 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at