Sichuan Chuantou Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sichuan Chuantou Energy lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sichuan Chuantou Energy ein EPS von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 444,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 428,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at