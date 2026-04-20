20.04.2026 06:31:29

Sichuan Chuantou Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sichuan Chuantou Energy äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 527,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sichuan Chuantou Energy einen Umsatz von 522,4 Millionen CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,980 CNY. Im Vorjahr hatte Sichuan Chuantou Energy 0,930 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sichuan Chuantou Energy 1,65 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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