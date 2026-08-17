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17.08.2026 06:31:29
Sichuan Chuantou Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sichuan Chuantou Energy ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sichuan Chuantou Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sichuan Chuantou Energy ein EPS von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Sichuan Chuantou Energy 350,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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