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24.04.2026 06:31:29
Sichuan EM Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sichuan EM Technology hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,22 Prozent auf 1,44 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,184 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,44 Milliarden CNY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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