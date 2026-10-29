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29.10.2026 06:31:29
Sichuan EM Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sichuan EM Technology veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sichuan EM Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,70 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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