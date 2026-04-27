Sichuan Furong Technology A legte Quartalsergebnis vor

Sichuan Furong Technology A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sichuan Furong Technology A 0,020 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 761,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 663,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sichuan Furong Technology A ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,65 Milliarden CNY gegenüber 2,39 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at