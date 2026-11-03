Sichuan Golden Summit (Group) präsentierte Quartalsergebnisse

Sichuan Golden Summit (Group) lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 138,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 134,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at