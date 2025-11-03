Sichuan Golden Summit (Group): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Golden Summit (Group) hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sichuan Golden Summit (Group) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sichuan Golden Summit (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 129,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 86,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at