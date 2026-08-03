Sichuan Guangan AAA legte Quartalsergebnis vor

Sichuan Guangan AAA hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 726,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Guangan AAA 694,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at