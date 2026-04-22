Sichuan Hebang Biotechnology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sichuan Hebang Biotechnology stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Hebang Biotechnology -0,020 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,39 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 19,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 7,18 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 15,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sichuan Hebang Biotechnology 8,54 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at