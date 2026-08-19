Sichuan Hebang Biotechnology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sichuan Hebang Biotechnology hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,91 Prozent auf 1,50 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at