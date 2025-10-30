Sichuan Hebang Biotechnology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Hebang Biotechnology hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,01 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,97 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at