Sichuan Hebang Biotechnology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Hebang Biotechnology hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,52 Prozent zurück. Hier wurden 1,63 Milliarden CNY gegenüber 2,01 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at