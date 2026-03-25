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25.03.2026 06:31:29
Sichuan Hongda informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sichuan Hongda hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 971,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 990,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CNY. Im Vorjahr waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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