Sichuan Hongda legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sichuan Hongda ließ sich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sichuan Hongda die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig wurden 998,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Hongda 989,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at