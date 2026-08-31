Sichuan Huafeng Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sichuan Huafeng Technology A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,30 Prozent auf 627,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 699,4 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at