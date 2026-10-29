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29.10.2026 06:31:29
Sichuan Huafeng Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sichuan Huafeng Technology A hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sichuan Huafeng Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 792,7 Millionen CNY im Vergleich zu 554,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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