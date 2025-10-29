Sichuan Huafeng Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Huafeng Technology A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Huafeng Technology A -0,070 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 554,3 Millionen CNY gegenüber 265,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at