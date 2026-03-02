Sichuan Huafeng Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Huafeng Technology A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 835,5 Millionen CNY – ein Plus von 143,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sichuan Huafeng Technology A 342,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,780 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,09 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,49 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at