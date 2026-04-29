Sichuan Huafeng Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Huafeng Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Sichuan Huafeng Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 633,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 56,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at