Sichuan Huati Lighting Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Huati Lighting Technology A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,41 Prozent auf 139,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at