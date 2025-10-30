Sichuan Huati Lighting Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sichuan Huati Lighting Technology A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Sichuan Huati Lighting Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 179,7 Millionen CNY gegenüber 94,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at