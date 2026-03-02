Sichuan Huiyu Pharmaceutical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Huiyu Pharmaceutical A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Sichuan Huiyu Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 242,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sichuan Huiyu Pharmaceutical A ein EPS von 0,770 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,61 Prozent zurück. Hier wurden 998,14 Millionen CNY gegenüber 1,09 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at