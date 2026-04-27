Sichuan Huiyu Pharmaceutical A präsentierte Quartalsergebnisse

Sichuan Huiyu Pharmaceutical A gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Huiyu Pharmaceutical A -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 269,2 Millionen CNY gegenüber 239,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at