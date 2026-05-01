Sichuan Langsha A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sichuan Langsha A lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,0 Millionen CNY – ein Plus von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sichuan Langsha A 143,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,330 CNY. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sichuan Langsha A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 389,11 Millionen CNY im Vergleich zu 378,46 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at