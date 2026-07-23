Sichuan Mingxing Electric Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Mingxing Electric Power ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sichuan Mingxing Electric Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 726,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 746,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at