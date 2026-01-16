16.01.2026 06:31:29

Sichuan Mingxing Electric Power hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sichuan Mingxing Electric Power ließ sich am 15.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sichuan Mingxing Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 707,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 687,7 Millionen CNY.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,55 Prozent auf 3,02 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

