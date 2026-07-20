Sichuan Minjiang Hydropower legte Quartalsergebnis vor

Sichuan Minjiang Hydropower hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Sichuan Minjiang Hydropower hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at