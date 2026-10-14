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14.10.2026 06:31:29
Sichuan Minjiang Hydropower stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sichuan Minjiang Hydropower lud am 13.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sichuan Minjiang Hydropower in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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