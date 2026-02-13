Sichuan Minjiang Hydropower veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Minjiang Hydropower hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,57 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,94 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sichuan Minjiang Hydropower ein EPS von 0,570 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sichuan Minjiang Hydropower im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,63 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 7,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,747 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,51 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at