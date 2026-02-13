13.02.2026 06:31:29

Sichuan Minjiang Hydropower veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Minjiang Hydropower hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,57 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,94 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sichuan Minjiang Hydropower ein EPS von 0,570 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sichuan Minjiang Hydropower im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,63 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 7,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,747 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,51 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen