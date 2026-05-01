Sichuan Road Bridge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sichuan Road Bridge veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,92 Prozent auf 22,04 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at