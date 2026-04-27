Sichuan Road Bridge stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sichuan Road Bridge gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,83 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,36 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 CNY, nach 0,830 CNY im Vorjahresvergleich.

Sichuan Road Bridge hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 115,11 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 107,14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at