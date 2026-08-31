Sichuan Road Bridge: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sichuan Road Bridge hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sichuan Road Bridge in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,81 Milliarden CNY im Vergleich zu 20,49 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at