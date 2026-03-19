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19.03.2026 06:31:28
Sichuan Star Cable veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sichuan Star Cable hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,40 Prozent auf 465,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 537,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,73 Prozent auf 1,41 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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